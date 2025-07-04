04.07.2025
Смотреть онлайн Антуан Эскофье - Мэй Малидж 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Ajaccio: Антуан Эскофье — Мэй Малидж . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Ajaccio
Завершен
(6:4, 6:4)
(6:4, 6:4)
2 : 0
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мэй Малидж - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Антуан Эскофье - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Мэй Малидж - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Антуан Эскофье - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Антуан Эскофье - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Антуан Эскофье - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Антуан Эскофье - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Мэй Малидж - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Мэй Малидж - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Антуан Эскофье - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Мэй Малидж - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Мэй Малидж - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Антуан Эскофье - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Мэй Малидж - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Мэй Малидж - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Антуан Эскофье - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Антуан Эскофье - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Антуан Эскофье - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Антуан Эскофье - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Антуан Эскофье - взял свою подачу со счетом 40-40
История последних встреч
Антуан Эскофье
Мэй Малидж
0 побед
1 победа
0%
100%
04.09.2025
Антуан Эскофье
0:2
Мэй Малидж
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
4
5
Выигрыш первой подачи
66%
56%
Реализация брейк - пойнтов
62%
43%
Комментарии к матчу