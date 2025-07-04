Фрибет 15000₽
04.07.2025

Смотреть онлайн Филип Пеливо - Хололвам Монтаси 04.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Hillcrest: Филип ПеливоХололвам Монтаси . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени .

МСК
ITF M25 Hillcrest
Филип Пеливо
Завершен
(3:6, 6:4, 6:3)
2 : 1
04 июля 2025
Хололвам Монтаси
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Филип Пеливо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Хололвам Монтаси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Хололвам Монтаси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Хололвам Монтаси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Филип Пеливо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Хололвам Монтаси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Филип Пеливо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Хололвам Монтаси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Хололвам Монтаси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Филип Пеливо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Хололвам Монтаси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Хололвам Монтаси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Филип Пеливо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Филип Пеливо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Филип Пеливо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Хололвам Монтаси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Филип Пеливо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Хололвам Монтаси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Филип Пеливо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Хололвам Монтаси - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Филип Пеливо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Хололвам Монтаси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Филип Пеливо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Хололвам Монтаси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Филип Пеливо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Филип Пеливо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 27 - Филип Пеливо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Филип Пеливо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
1
0
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
67%
57%
Реализация брейк - пойнтов
44%
38%
