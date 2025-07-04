04.07.2025
Смотреть онлайн Никола Бартункова - Нома Ноха Акуге 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Stuttgart-Vaihingen: Никола Бартункова — Нома Ноха Акуге . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Stuttgart-Vaihingen
Завершен
(4:6, 6:2, 7:6)
2 : 1
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Никола Бартункова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Никола Бартункова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Нома Ноха Акуге - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Нома Ноха Акуге - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Нома Ноха Акуге - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Нома Ноха Акуге - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Никола Бартункова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Никола Бартункова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Нома Ноха Акуге - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Нома Ноха Акуге - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Нома Ноха Акуге - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Никола Бартункова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Никола Бартункова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Никола Бартункова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Нома Ноха Акуге - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Никола Бартункова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Никола Бартункова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Никола Бартункова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Нома Ноха Акуге - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Нома Ноха Акуге - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Нома Ноха Акуге - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Никола Бартункова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Никола Бартункова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 24 - Никола Бартункова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Нома Ноха Акуге - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Никола Бартункова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Нома Ноха Акуге - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Никола Бартункова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 29 - Нома Ноха Акуге - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 30 - Никола Бартункова - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
13
6
Выигрыш первой подачи
67%
59%
Реализация брейк - пойнтов
23%
67%
