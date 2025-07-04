04.07.2025
Смотреть онлайн Нино Эхреншнайдер - Дэниел Филлипс 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Кайсери: Нино Эхреншнайдер — Дэниел Филлипс . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Кайсери
Завершен
(6:1, 6:3)
(6:1, 6:3)
2 : 0
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Нино Эхреншнайдер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Дэниел Филлипс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Нино Эхреншнайдер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Нино Эхреншнайдер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Нино Эхреншнайдер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Нино Эхреншнайдер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Нино Эхреншнайдер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Нино Эхреншнайдер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Дэниел Филлипс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Нино Эхреншнайдер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Дэниел Филлипс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Нино Эхреншнайдер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Дэниел Филлипс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Нино Эхреншнайдер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Нино Эхреншнайдер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Нино Эхреншнайдер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
5
0
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
66%
40%
Реализация брейк - пойнтов
37%
50%
Комментарии к матчу