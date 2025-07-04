04.07.2025
Смотреть онлайн Kawachi/Kikuchi - Kusuhara/Nakagawa 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Tokyo MD: Kawachi/Kikuchi — Kusuhara/Nakagawa . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 11:25 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Tokyo MD
Завершен
(3:6, 3:6)
(3:6, 3:6)
0 : 2
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Kusuhara/Nakagawa - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Kawachi/Kikuchi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Kusuhara/Nakagawa - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Kawachi/Kikuchi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Kusuhara/Nakagawa - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Kusuhara/Nakagawa - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Kusuhara/Nakagawa - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Kawachi/Kikuchi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Kusuhara/Nakagawa - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Kawachi/Kikuchi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Kusuhara/Nakagawa - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Kawachi/Kikuchi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Kusuhara/Nakagawa - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Kusuhara/Nakagawa - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Kusuhara/Nakagawa - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Kawachi/Kikuchi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Kusuhara/Nakagawa - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Kusuhara/Nakagawa - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
65%
70%
Реализация брейк - пойнтов
0%
60%
Комментарии к матчу