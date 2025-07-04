04.07.2025
Смотреть онлайн Нао Пханг Цзыи - Анге Оби Каджуру 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan Women: Нао Пханг Цзыи — Анге Оби Каджуру . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 08:30 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 5.
МСК, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 5
UTR Pro Taiwan Women
Завершен
(1:6, 0:6)
0 : 2
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Анге Оби Каджуру - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Нао Пханг Цзыи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Анге Оби Каджуру - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Анге Оби Каджуру - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Анге Оби Каджуру - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Анге Оби Каджуру - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Анге Оби Каджуру - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Анге Оби Каджуру - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Анге Оби Каджуру - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Анге Оби Каджуру - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Анге Оби Каджуру - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Анге Оби Каджуру - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Анге Оби Каджуру - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
43%
67%
Реализация брейк - пойнтов
0%
45%
Комментарии к матчу