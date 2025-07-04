Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
04.07.2025

Смотреть онлайн Нао Пханг Цзыи - Анге Оби Каджуру 04.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan Women: Нао Пханг ЦзыиАнге Оби Каджуру . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 08:30 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 5.

МСК, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 5
UTR Pro Taiwan Women
Нао Пханг Цзыи
Завершен
(1:6, 0:6)
0 : 2
04 июля 2025
Анге Оби Каджуру
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Анге Оби Каджуру - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Нао Пханг Цзыи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Анге Оби Каджуру - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Анге Оби Каджуру - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Анге Оби Каджуру - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Анге Оби Каджуру - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Анге Оби Каджуру - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Анге Оби Каджуру - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Анге Оби Каджуру - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Анге Оби Каджуру - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Анге Оби Каджуру - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Анге Оби Каджуру - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Анге Оби Каджуру - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
43%
67%
Реализация брейк - пойнтов
0%
45%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Сандерленд Сандерленд
Манчестер Сити Манчестер Сити
1 Января
23:00
Брентфорд Брентфорд
Тоттенхэм Тоттенхэм
1 Января
23:00
Юта Юта
Айлендерс Айлендерс
1 Января
23:07
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA