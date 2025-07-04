Текстовая трансляция

Гейм 1 - Plipuech/Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 2 - Янг Ю / Юань Ч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 3 - Янг Ю / Юань Ч - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 4 - Plipuech/Wang - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 5 - Plipuech/Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 6 - Plipuech/Wang - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 7 - Plipuech/Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 8 - Янг Ю / Юань Ч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 9 - Янг Ю / Юань Ч - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 10 - Plipuech/Wang - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 11 - Янг Ю / Юань Ч - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 12 - Plipuech/Wang - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 13 - Plipuech/Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 14 - Янг Ю / Юань Ч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 15 - Plipuech/Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 16 - Plipuech/Wang - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 17 - Plipuech/Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 18 - Янг Ю / Юань Ч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 19 - Янг Ю / Юань Ч - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 20 - Янг Ю / Юань Ч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 21 - Янг Ю / Юань Ч - взял свою подачу со счетом 40-40