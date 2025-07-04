04.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Maanshan WD: Янг Ю / Юань Ч — Plipuech/Wang . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 09:46 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Maanshan WD
Завершен
(4:6, 7:5, 0:1)
1 : 2
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Plipuech/Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Янг Ю / Юань Ч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Янг Ю / Юань Ч - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Plipuech/Wang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Plipuech/Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Plipuech/Wang - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Plipuech/Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Янг Ю / Юань Ч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Янг Ю / Юань Ч - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Plipuech/Wang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Янг Ю / Юань Ч - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Plipuech/Wang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Plipuech/Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Янг Ю / Юань Ч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Plipuech/Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Plipuech/Wang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Plipuech/Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Янг Ю / Юань Ч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Янг Ю / Юань Ч - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Янг Ю / Юань Ч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Янг Ю / Юань Ч - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Янг Ю / Юань Ч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
11
1
Выигрыш первой подачи
62%
61%
Реализация брейк - пойнтов
38%
38%
