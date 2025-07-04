04.07.2025
Смотреть онлайн Карлотта Моккия - Louna Zoppas 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Bissy-Chambery: Карлотта Моккия — Louna Zoppas . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Bissy-Chambery
Завершен
(6:3, 3:6, 4:6)
1 : 2
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Карлотта Моккия - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Louna Zoppas - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Louna Zoppas - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Louna Zoppas - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Карлотта Моккия - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Карлотта Моккия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Карлотта Моккия - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Карлотта Моккия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Карлотта Моккия - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Louna Zoppas - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Карлотта Моккия - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Louna Zoppas - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Louna Zoppas - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Карлотта Моккия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Louna Zoppas - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Louna Zoppas - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Карлотта Моккия - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Louna Zoppas - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Louna Zoppas - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Карлотта Моккия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Карлотта Моккия - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Louna Zoppas - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Карлотта Моккия - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Louna Zoppas - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Карлотта Моккия - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Louna Zoppas - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Louna Zoppas - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 28 - Louna Zoppas - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
5
Двойные ошибки
5
4
Выигрыш первой подачи
56%
66%
Реализация брейк - пойнтов
57%
71%
