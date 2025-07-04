Фрибет 15000₽
04.07.2025

Смотреть онлайн Shek/Zhang - Aikawa/Yoshioka 04.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Hong Kong WD: Shek/ZhangAikawa/Yoshioka . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 08:49 по московскому времени .

МСК
ITF W15 Hong Kong WD
Shek/Zhang
Завершен
(7:5, 6:1)
2 : 0
04 июля 2025
Aikawa/Yoshioka
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Shek/Zhang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Shek/Zhang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Shek/Zhang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Aikawa/Yoshioka - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Aikawa/Yoshioka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Aikawa/Yoshioka - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Shek/Zhang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Aikawa/Yoshioka - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Shek/Zhang - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Aikawa/Yoshioka - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Shek/Zhang - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Shek/Zhang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Shek/Zhang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Shek/Zhang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Shek/Zhang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Aikawa/Yoshioka - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Shek/Zhang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Shek/Zhang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Shek/Zhang - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
2
2
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
76%
58%
Реализация брейк - пойнтов
67%
14%
Комментарии к матчу
