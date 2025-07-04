04.07.2025
Смотреть онлайн Ксинксин Йао - Пенгтарн Плипуэх 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Maanshan: Ксинксин Йао — Пенгтарн Плипуэх . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Maanshan
Завершен
(0:3)
0 : 1
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Пенгтарн Плипуэх - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Пенгтарн Плипуэх - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Пенгтарн Плипуэх - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
14%
75%
Реализация брейк - пойнтов
0%
100%
Комментарии к матчу