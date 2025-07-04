04.07.2025
Смотреть онлайн Yu-Shun Lai - Satoru Nakajima 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan: Yu-Shun Lai — Satoru Nakajima . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 06:10 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 1.
МСК, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 1
UTR Pro Taiwan
Завершен
(1:6, 5:7)
0 : 2
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Satoru Nakajima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Satoru Nakajima - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Yu-Shun Lai - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Satoru Nakajima - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Satoru Nakajima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Satoru Nakajima - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Satoru Nakajima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Satoru Nakajima - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Yu-Shun Lai - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Yu-Shun Lai - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Yu-Shun Lai - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Yu-Shun Lai - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Satoru Nakajima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Satoru Nakajima - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Yu-Shun Lai - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Satoru Nakajima - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Satoru Nakajima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Satoru Nakajima - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Satoru Nakajima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
1
Двойные ошибки
6
1
Выигрыш первой подачи
54%
67%
Реализация брейк - пойнтов
40%
60%
Комментарии к матчу