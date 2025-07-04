Смотреть онлайн Ян Чоински - Гарольд Майот 04.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Troyes: Ян Чоински — Гарольд Майот, 1/4 финала . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на корте Court Amplitude.