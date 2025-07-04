04.07.2025
Смотреть онлайн Ян Чоински - Гарольд Майот 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Troyes: Ян Чоински — Гарольд Майот, 1/4 финала . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на корте Court Amplitude.
МСК, 1/4 финала, Корт: Court Amplitude
Challenger Troyes
Завершен
(6:2, 6:3)
2 : 0
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Гарольд Майот - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Ян Чоински - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Ян Чоински - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Ян Чоински - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Ян Чоински - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Гарольд Майот - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Ян Чоински - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Ян Чоински - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Ян Чоински - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Гарольд Майот - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Ян Чоински - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Гарольд Майот - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Ян Чоински - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Гарольд Майот - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Ян Чоински - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Ян Чоински - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Ян Чоински - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
2
5
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
71%
59%
Реализация брейк - пойнтов
44%
11%
