04.07.2025
Смотреть онлайн Ава Эспозито Коган - Parker Christensen 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Waco Women: Ава Эспозито Коган — Parker Christensen . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на корте Hurd Tennis Center - Court 04.
МСК, Корт: Hurd Tennis Center - Court 04
UTR Pro Waco Women
Завершен
(6:3, 6:4)
2 : 0
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ава Эспозито Коган - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Parker Christensen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Ава Эспозито Коган - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Ава Эспозито Коган - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Ава Эспозито Коган - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Parker Christensen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Ава Эспозито Коган - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Parker Christensen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Ава Эспозито Коган - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Parker Christensen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Parker Christensen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Parker Christensen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Ава Эспозито Коган - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Ава Эспозито Коган - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Ава Эспозито Коган - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Ава Эспозито Коган - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Parker Christensen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Ава Эспозито Коган - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Ава Эспозито Коган - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
2
Двойные ошибки
8
5
Выигрыш первой подачи
68%
53%
Реализация брейк - пойнтов
57%
29%
