04.07.2025
Смотреть онлайн Кай Куирийнс - Эммет Поттер 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Waco: Кай Куирийнс — Эммет Поттер . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 21:52 по московскому времени и пройдет на корте Hurd Tennis Center - Court 01.
МСК, Корт: Hurd Tennis Center - Court 01
UTR Pro Waco
Завершен
(6:3, 6:2)
(6:3, 6:2)
2 : 0
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Эммет Поттер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Кай Куирийнс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Эммет Поттер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Кай Куирийнс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Кай Куирийнс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Кай Куирийнс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Эммет Поттер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Кай Куирийнс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Кай Куирийнс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Кай Куирийнс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Кай Куирийнс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Кай Куирийнс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Эммет Поттер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Кай Куирийнс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Эммет Поттер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Кай Куирийнс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Кай Куирийнс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
70%
51%
Реализация брейк - пойнтов
40%
0%
Комментарии к матчу