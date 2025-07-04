Гейм 1 - Эммет Поттер - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 2 - Кай Куирийнс - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 3 - Эммет Поттер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0