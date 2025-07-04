Фрибет 15000₽
04.07.2025

Смотреть онлайн Кайлан Бигун - Yibing Ву 04.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Челленджер Кэри: Кайлан БигунYibing Ву, 1/8 финала . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 03:20 по московскому времени и пройдет на корте Stadium.

МСК, 1/8 финала, Корт: Stadium
Челленджер Кэри
Кайлан Бигун
Завершен
(5:7, 2:6)
0 : 2
04 июля 2025
Yibing Ву
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кайлан Бигун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Кайлан Бигун - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Кайлан Бигун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Yibing Ву - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Yibing Ву - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Yibing Ву - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Yibing Ву - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Кайлан Бигун - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Yibing Ву - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Кайлан Бигун - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Yibing Ву - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Yibing Ву - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Yibing Ву - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Кайлан Бигун - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Yibing Ву - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Yibing Ву - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Yibing Ву - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Кайлан Бигун - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Yibing Ву - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Yibing Ву - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
3
1
Двойные ошибки
1
5
Выигрыш первой подачи
54%
81%
Реализация брейк - пойнтов
67%
45%
Игры 1/8 финала
04.07
США Кайлан Бигун Китай Yibing Ву
0
2
5
7
2
6
Завершен
03.07
Австралия Tristan Schoolkate США Андре Илаган
2
1
6
1
3
6
6
2
Завершен
02.07
США Джошуа Шени Канада Лиам Драксл
0
2
2
6
2
6
Завершен
02.07
Япония Хироки Мория США Айдан Майо
-
-
Отменен
02.07
Бразилия Каруэ Селл США Патрик Kypson
0
2
6
7
3
6
Завершен
Комментарии к матчу
