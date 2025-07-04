Смотреть онлайн Кайлан Бигун - Yibing Ву 04.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Челленджер Кэри: Кайлан Бигун — Yibing Ву, 1/8 финала . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 03:20 по московскому времени и пройдет на корте Stadium.