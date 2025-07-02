02.07.2025
Смотреть онлайн Мерел Худт - Стефани Ауер 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Mogyorod: Мерел Худт — Стефани Ауер . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Mogyorod
Завершен
(6:1, 6:3)
2 : 0
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мерел Худт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Мерел Худт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Мерел Худт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Мерел Худт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Мерел Худт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Стефани Ауер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Мерел Худт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Мерел Худт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Мерел Худт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Мерел Худт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Стефани Ауер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Мерел Худт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Мерел Худт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Стефани Ауер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Стефани Ауер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Мерел Худт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
3
1
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
69%
36%
Реализация брейк - пойнтов
67%
50%
