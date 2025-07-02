02.07.2025
Смотреть онлайн Anna Mihalka - Виктория Велева 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Mogyorod: Anna Mihalka — Виктория Велева . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Mogyorod
Завершен
(6:2, 6:2)
2 : 0
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Виктория Велева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Anna Mihalka - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Anna Mihalka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Anna Mihalka - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Anna Mihalka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Anna Mihalka - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Виктория Велева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Anna Mihalka - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Anna Mihalka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Anna Mihalka - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Anna Mihalka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Виктория Велева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Anna Mihalka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Виктория Велева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Anna Mihalka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Anna Mihalka - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
5
9
Выигрыш первой подачи
73%
39%
Реализация брейк - пойнтов
46%
20%
Комментарии к матчу