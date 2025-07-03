Текстовая трансляция

Гейм 1 - Jeong/Tian - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 2 - Йеконг Хе / Ванг А - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 3 - Jeong/Tian - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 4 - Jeong/Tian - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 5 - Jeong/Tian - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 6 - Йеконг Хе / Ванг А - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 7 - Йеконг Хе / Ванг А - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 8 - Jeong/Tian - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 9 - Йеконг Хе / Ванг А - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 10 - Jeong/Tian - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 11 - Jeong/Tian - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 12 - Jeong/Tian - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 13 - Jeong/Tian - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 14 - Йеконг Хе / Ванг А - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 15 - Jeong/Tian - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 16 - Йеконг Хе / Ванг А - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 17 - Jeong/Tian - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 18 - Йеконг Хе / Ванг А - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0