03.07.2025

Смотреть онлайн Jeong/Tian - Йеконг Хе / Ванг А 03.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Hong Kong WD: Jeong/TianЙеконг Хе / Ванг А . Начало встречи 03 июля 2025 запланировано на 10:50 по московскому времени .

МСК
ITF W15 Hong Kong WD
Jeong/Tian
Завершен
(6:4, 6:3)
2 : 0
03 июля 2025
Йеконг Хе / Ванг А
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Jeong/Tian - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Йеконг Хе / Ванг А - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Jeong/Tian - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Jeong/Tian - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Jeong/Tian - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Йеконг Хе / Ванг А - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Йеконг Хе / Ванг А - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Jeong/Tian - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Йеконг Хе / Ванг А - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Jeong/Tian - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Jeong/Tian - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Jeong/Tian - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Jeong/Tian - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Йеконг Хе / Ванг А - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Jeong/Tian - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Йеконг Хе / Ванг А - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Jeong/Tian - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Йеконг Хе / Ванг А - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Jeong/Tian - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
1
1
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
65%
53%
Реализация брейк - пойнтов
44%
20%
