02.07.2025
Смотреть онлайн Ченгий Юань - Тиана Тиан Денг 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Maanshan: Ченгий Юань — Тиана Тиан Денг . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Maanshan
Завершен
(5:7, 5:7)
0 : 2
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ченгий Юань - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Тиана Тиан Денг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Тиана Тиан Денг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Тиана Тиан Денг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Тиана Тиан Денг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Тиана Тиан Денг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Ченгий Юань - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Ченгий Юань - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Ченгий Юань - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Ченгий Юань - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Тиана Тиан Денг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Тиана Тиан Денг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Ченгий Юань - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Ченгий Юань - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Тиана Тиан Денг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Тиана Тиан Денг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Тиана Тиан Денг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Ченгий Юань - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Ченгий Юань - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Тиана Тиан Денг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Тиана Тиан Денг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Ченгий Юань - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Тиана Тиан Денг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Тиана Тиан Денг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
6
1
Двойные ошибки
17
9
Выигрыш первой подачи
66%
72%
Реализация брейк - пойнтов
45%
37%
