Текстовая трансляция

Гейм 1 - Коки Мацуда - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 2 - Коки Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 3 - Коки Мацуда - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 4 - Руотаро Тагучи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 5 - Коки Мацуда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 6 - Коки Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 7 - Руотаро Тагучи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 8 - Руотаро Тагучи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 9 - Коки Мацуда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 10 - Руотаро Тагучи - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 11 - Коки Мацуда - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 12 - Руотаро Тагучи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 13 - Коки Мацуда - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 14 - Коки Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 15 - Коки Мацуда - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 16 - Руотаро Тагучи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 17 - Коки Мацуда - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 18 - Руотаро Тагучи - взял свою подачу со счетом 15-40