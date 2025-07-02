02.07.2025
Смотреть онлайн Коки Мацуда - Руотаро Тагучи 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Maanshan: Коки Мацуда — Руотаро Тагучи . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 07:41 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Maanshan
Завершен
(6:3, 6:4)
2 : 0
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Коки Мацуда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Коки Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Коки Мацуда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Руотаро Тагучи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Коки Мацуда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Коки Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Руотаро Тагучи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Руотаро Тагучи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Коки Мацуда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Руотаро Тагучи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Коки Мацуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Руотаро Тагучи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Коки Мацуда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Коки Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Коки Мацуда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Руотаро Тагучи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Коки Мацуда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Руотаро Тагучи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Коки Мацуда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
10
5
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
81%
70%
Реализация брейк - пойнтов
75%
14%
