02.07.2025
Смотреть онлайн Qiulin Wang - Касидит Самрей 02.07.2025. Прямая трансляция
онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Maanshan: Qiulin Wang — Касидит Самрей . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 07:02 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Maanshan
Завершен
(2:6, 1:6)
0 : 2
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Qiulin Wang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Касидит Самрей - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Касидит Самрей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Касидит Самрей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Qiulin Wang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Qiulin Wang - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Касидит Самрей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Касидит Самрей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Касидит Самрей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
4
4
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
62%
86%
Реализация брейк - пойнтов
0%
42%
Комментарии к матчу