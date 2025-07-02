02.07.2025
Смотреть онлайн Crabel/Strode - Beckles/Leather 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Los Angeles MD: Crabel/Strode — Beckles/Leather . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 03:45 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Los Angeles MD
Завершен
(4:6, 2:6)
0 : 2
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Crabel/Strode - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Beckles/Leather - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Crabel/Strode - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Beckles/Leather - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Beckles/Leather - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Beckles/Leather - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Crabel/Strode - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Beckles/Leather - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Crabel/Strode - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Beckles/Leather - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Beckles/Leather - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Beckles/Leather - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Crabel/Strode - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Beckles/Leather - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Beckles/Leather - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Beckles/Leather - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Crabel/Strode - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Beckles/Leather - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
6
2
Выигрыш первой подачи
68%
76%
Реализация брейк - пойнтов
0%
38%
Комментарии к матчу