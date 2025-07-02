02.07.2025
Смотреть онлайн Куинн Вандекастиле - Эндрю Фенти 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Los Angeles: Куинн Вандекастиле — Эндрю Фенти . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 04:15 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Los Angeles
Завершен
(2:6, 6:1, 4:6)
1 : 2
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Эндрю Фенти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Куинн Вандекастиле - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Эндрю Фенти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Куинн Вандекастиле - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Эндрю Фенти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Эндрю Фенти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Эндрю Фенти - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Эндрю Фенти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Куинн Вандекастиле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Куинн Вандекастиле - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Куинн Вандекастиле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Куинн Вандекастиле - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Эндрю Фенти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Куинн Вандекастиле - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Куинн Вандекастиле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Куинн Вандекастиле - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Куинн Вандекастиле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Эндрю Фенти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Эндрю Фенти - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Куинн Вандекастиле - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Эндрю Фенти - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Эндрю Фенти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Эндрю Фенти - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Куинн Вандекастиле - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Эндрю Фенти - взял свою подачу со счетом 40-40
История последних встреч
Куинн Вандекастиле
Эндрю Фенти
1 победа
0 побед
100%
0%
07.09.2025
Куинн Вандекастиле
2:0
Эндрю Фенти
Статистика матча
Эйсы
8
0
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
70%
61%
Реализация брейк - пойнтов
50%
67%
Комментарии к матчу