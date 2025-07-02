Фрибет 15000₽
02.07.2025

Смотреть онлайн Kujovic/Stosovic - Urbanova/Vergara Rivera 02.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kursumlijska Banja WD: Kujovic/StosovicUrbanova/Vergara Rivera . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .

МСК
ITF W15 Kursumlijska Banja WD
Kujovic/Stosovic
Завершен
(2:6, 1:6)
0 : 2
02 июля 2025
Urbanova/Vergara Rivera
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Kujovic/Stosovic - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Urbanova/Vergara Rivera - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Urbanova/Vergara Rivera - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Urbanova/Vergara Rivera - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Urbanova/Vergara Rivera - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Urbanova/Vergara Rivera - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Kujovic/Stosovic - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Urbanova/Vergara Rivera - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Urbanova/Vergara Rivera - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Urbanova/Vergara Rivera - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Kujovic/Stosovic - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Urbanova/Vergara Rivera - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Urbanova/Vergara Rivera - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Urbanova/Vergara Rivera - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Urbanova/Vergara Rivera - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
43%
72%
Реализация брейк - пойнтов
0%
42%
Комментарии к матчу
