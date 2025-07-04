04.07.2025
Смотреть онлайн Cheng Tang - Куан-Йи Ли 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan: Cheng Tang — Куан-Йи Ли . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 06:35 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 8.
МСК, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 8
UTR Pro Taiwan
Завершен
(2:6, 1:6)
0 : 2
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Cheng Tang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Куан-Йи Ли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Cheng Tang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Куан-Йи Ли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Куан-Йи Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Куан-Йи Ли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Куан-Йи Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Куан-Йи Ли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Куан-Йи Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Куан-Йи Ли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Cheng Tang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Куан-Йи Ли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Куан-Йи Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Куан-Йи Ли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Куан-Йи Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
45%
85%
Реализация брейк - пойнтов
0%
83%
