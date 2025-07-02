02.07.2025
Смотреть онлайн Ксинксин Йао - Yujin Kim 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Maanshan: Ксинксин Йао — Yujin Kim . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 10:08 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Maanshan
Завершен
(6:1, 6:0)
2 : 0
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ксинксин Йао - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Yujin Kim - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Ксинксин Йао - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Ксинксин Йао - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Ксинксин Йао - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Ксинксин Йао - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Ксинксин Йао - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Ксинксин Йао - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Ксинксин Йао - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Ксинксин Йао - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Ксинксин Йао - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Ксинксин Йао - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Ксинксин Йао - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
96%
26%
Реализация брейк - пойнтов
71%
0%
Комментарии к матчу