02.07.2025
Смотреть онлайн Kovapitukted/Ruamrak - Aixirefu/Xu 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Maanshan WD: Kovapitukted/Ruamrak — Aixirefu/Xu . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 11:06 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Maanshan WD
Завершен
(2:6, 7:6, 1:0)
2 : 1
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Aixirefu/Xu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Kovapitukted/Ruamrak - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Kovapitukted/Ruamrak - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Aixirefu/Xu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Aixirefu/Xu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Aixirefu/Xu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Aixirefu/Xu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Aixirefu/Xu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Aixirefu/Xu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Kovapitukted/Ruamrak - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Aixirefu/Xu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Kovapitukted/Ruamrak - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Aixirefu/Xu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Kovapitukted/Ruamrak - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Aixirefu/Xu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Kovapitukted/Ruamrak - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Aixirefu/Xu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Kovapitukted/Ruamrak - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Aixirefu/Xu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Kovapitukted/Ruamrak - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
6
7
Выигрыш первой подачи
68%
65%
Реализация брейк - пойнтов
33%
60%
Комментарии к матчу