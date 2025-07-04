04.07.2025
Смотреть онлайн Daniel Bien - Vojtech Vales 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Olomouc: Daniel Bien — Vojtech Vales . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 11:20 по московскому времени и пройдет на корте Omega Sport - Court 02.
МСК, Корт: Omega Sport - Court 02
UTR Pro Olomouc
Завершен
(2:6, 2:6)
0 : 2
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Daniel Bien - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Vojtech Vales - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Vojtech Vales - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Vojtech Vales - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Vojtech Vales - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Daniel Bien - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Vojtech Vales - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Vojtech Vales - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Vojtech Vales - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Vojtech Vales - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Vojtech Vales - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Daniel Bien - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Vojtech Vales - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Daniel Bien - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Vojtech Vales - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Vojtech Vales - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
1
5
Выигрыш первой подачи
52%
86%
Реализация брейк - пойнтов
100%
56%
Комментарии к матчу