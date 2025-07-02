02.07.2025
Смотреть онлайн Лиза-Мэри Рийу - Буньями Тамчайват 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Hong Kong: Лиза-Мэри Рийу — Буньями Тамчайват . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Hong Kong
Завершен
(0:6, 4:6)
0 : 2
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Буньями Тамчайват - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Буньями Тамчайват - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Буньями Тамчайват - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Буньями Тамчайват - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Буньями Тамчайват - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Буньями Тамчайват - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Буньями Тамчайват - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Буньями Тамчайват - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Буньями Тамчайват - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Буньями Тамчайват - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Лиза-Мэри Рийу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Лиза-Мэри Рийу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Буньями Тамчайват - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Лиза-Мэри Рийу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Лиза-Мэри Рийу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Буньями Тамчайват - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
6
4
Выигрыш первой подачи
61%
70%
Реализация брейк - пойнтов
50%
55%
Комментарии к матчу