02.07.2025
Смотреть онлайн Корнелиус Александр Шалми - Adam Duda 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Olomouc: Корнелиус Александр Шалми — Adam Duda . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на корте Omega Sport - Court 02.
МСК, Корт: Omega Sport - Court 02
UTR Pro Olomouc
Отказ
(Победитель: Adam Duda)
0 : 1
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Adam Duda - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Корнелиус Александр Шалми - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Adam Duda - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Корнелиус Александр Шалми - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Корнелиус Александр Шалми - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Adam Duda - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Корнелиус Александр Шалми - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Adam Duda - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Adam Duda - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Корнелиус Александр Шалми - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Корнелиус Александр Шалми - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Adam Duda - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Корнелиус Александр Шалми - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Adam Duda - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
1
6
Выигрыш первой подачи
47%
50%
Реализация брейк - пойнтов
80%
57%
