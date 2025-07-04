04.07.2025
Смотреть онлайн Патрисио Альварадо - Витек Хорак 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Olomouc: Патрисио Альварадо — Витек Хорак . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на корте Omega Sport - Court 3.
МСК, Корт: Omega Sport - Court 3
UTR Pro Olomouc
Завершен
(6:2, 2:6, 4:6)
1 : 2
04 июля 2025
