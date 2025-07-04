04.07.2025
Смотреть онлайн Maiko Uchijima - Киока Кубо 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan Women: Maiko Uchijima — Киока Кубо . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 07:25 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 6.
МСК, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 6
UTR Pro Taiwan Women
Завершен
(2:6, 6:4, 3:6)
(2:6, 6:4, 3:6)
1 : 2
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Киока Кубо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Киока Кубо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Киока Кубо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Киока Кубо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Maiko Uchijima - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Киока Кубо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Maiko Uchijima - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Киока Кубо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Киока Кубо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Maiko Uchijima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Maiko Uchijima - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Киока Кубо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Maiko Uchijima - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Maiko Uchijima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Киока Кубо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Киока Кубо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Maiko Uchijima - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Maiko Uchijima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Киока Кубо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Киока Кубо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Киока Кубо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 22 - Maiko Uchijima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Maiko Uchijima - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Maiko Uchijima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 25 - Киока Кубо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 26 - Киока Кубо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Киока Кубо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
50%
55%
Реализация брейк - пойнтов
38%
53%
Комментарии к матчу