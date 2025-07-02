Фрибет 15000₽
02.07.2025

Смотреть онлайн Ju-Yun Jeng - Maiko Uchijima 02.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan Women: Ju-Yun JengMaiko Uchijima . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 6.

МСК, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 6
UTR Pro Taiwan Women
Ju-Yun Jeng
Завершен
(6:4, 2:6, 2:6)
1 : 2
02 июля 2025
Maiko Uchijima
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Maiko Uchijima - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Jeng Juyun - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Jeng Juyun - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Jeng Juyun - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Maiko Uchijima - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Maiko Uchijima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Jeng Juyun - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Jeng Juyun - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Maiko Uchijima - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Jeng Juyun - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Maiko Uchijima - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Maiko Uchijima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Maiko Uchijima - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Maiko Uchijima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Maiko Uchijima - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Jeng Juyun - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Jeng Juyun - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Maiko Uchijima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Maiko Uchijima - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Jeng Juyun - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Maiko Uchijima - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Maiko Uchijima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 23 - Jeng Juyun - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Maiko Uchijima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Maiko Uchijima - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Maiko Uchijima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
9
4
Выигрыш первой подачи
46%
67%
Реализация брейк - пойнтов
50%
39%
