04.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan Women: Нагоми Хигашитани — Ксения Ерш . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 06:55 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 5.
МСК, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 5
UTR Pro Taiwan Women
Завершен
(6:1, 6:1)
2 : 0
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ксения Ерш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Нагоми Хигашитани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Нагоми Хигашитани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Нагоми Хигашитани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Нагоми Хигашитани - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Нагоми Хигашитани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Нагоми Хигашитани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Нагоми Хигашитани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Нагоми Хигашитани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Ксения Ерш - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Нагоми Хигашитани - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Нагоми Хигашитани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Нагоми Хигашитани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Нагоми Хигашитани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
63%
29%
Реализация брейк - пойнтов
86%
25%
