04.07.2025
Смотреть онлайн Chen Hui Ho - Maximus Z Wong 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan: Chen Hui Ho — Maximus Z Wong . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 7.
МСК, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 7
UTR Pro Taiwan
Завершен
(2:6, 1:6)
(2:6, 1:6)
0 : 2
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Maximus Z Wong - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Chen Hui Ho - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Maximus Z Wong - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Chen Hui Ho - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Maximus Z Wong - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Maximus Z Wong - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Maximus Z Wong - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Maximus Z Wong - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Maximus Z Wong - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Maximus Z Wong - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Maximus Z Wong - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Maximus Z Wong - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Maximus Z Wong - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Chen Hui Ho - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Maximus Z Wong - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
4
1
Выигрыш первой подачи
52%
82%
Реализация брейк - пойнтов
0%
44%
Комментарии к матчу