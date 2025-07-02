02.07.2025
Смотреть онлайн Aryan Jit Singh - Chen Hui Ho 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan: Aryan Jit Singh — Chen Hui Ho . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 1.
МСК, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 1
UTR Pro Taiwan
Завершен
(1:6, 1:6)
(1:6, 1:6)
0 : 2
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Chen Hui Ho - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Chen Hui Ho - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Chen Hui Ho - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Chen Hui Ho - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Aryan Jit Singh - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Chen Hui Ho - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Chen Hui Ho - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Chen Hui Ho - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Aryan Jit Singh - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Chen Hui Ho - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Chen Hui Ho - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Chen Hui Ho - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Chen Hui Ho - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Chen Hui Ho - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
3
0
Выигрыш первой подачи
47%
87%
Реализация брейк - пойнтов
0%
50%
Комментарии к матчу