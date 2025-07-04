Текстовая трансляция

Гейм 1 - Чисато Канемаки - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 2 - Yu-Chin Tsai - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 3 - Чисато Канемаки - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 4 - Чисато Канемаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 5 - Чисато Канемаки - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 6 - Yu-Chin Tsai - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 7 - Yu-Chin Tsai - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 8 - Yu-Chin Tsai - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 9 - Yu-Chin Tsai - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 10 - Yu-Chin Tsai - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 11 - Чисато Канемаки - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 12 - Чисато Канемаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 13 - Yu-Chin Tsai - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 14 - Yu-Chin Tsai - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 15 - Чисато Канемаки - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 16 - Yu-Chin Tsai - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 17 - Чисато Канемаки - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 18 - Чисато Канемаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 19 - Yu-Chin Tsai - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 20 - Чисато Канемаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 21 - Чисато Канемаки - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 22 - Yu-Chin Tsai - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 23 - Чисато Канемаки - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 24 - Yu-Chin Tsai - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 25 - Чисато Канемаки - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 26 - Yu-Chin Tsai - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 27 - Чисато Канемаки - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 28 - Yu-Chin Tsai - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 29 - Yu-Chin Tsai - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40