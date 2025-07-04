04.07.2025
Смотреть онлайн Чисато Канемаки - Yu-Ning Tsai 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan Women: Чисато Канемаки — Yu-Ning Tsai . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 6.
МСК, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 6
UTR Pro Taiwan Women
Завершен
(4:6, 6:4, 4:6)
1 : 2
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Чисато Канемаки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Yu-Chin Tsai - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Чисато Канемаки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Чисато Канемаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Чисато Канемаки - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Yu-Chin Tsai - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Yu-Chin Tsai - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Yu-Chin Tsai - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Yu-Chin Tsai - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Yu-Chin Tsai - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Чисато Канемаки - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Чисато Канемаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Yu-Chin Tsai - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Yu-Chin Tsai - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Чисато Канемаки - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Yu-Chin Tsai - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Чисато Канемаки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Чисато Канемаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Yu-Chin Tsai - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Чисато Канемаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Чисато Канемаки - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Yu-Chin Tsai - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Чисато Канемаки - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Yu-Chin Tsai - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Чисато Канемаки - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Yu-Chin Tsai - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Чисато Канемаки - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Yu-Chin Tsai - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 29 - Yu-Chin Tsai - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 30 - Yu-Chin Tsai - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
8
3
Выигрыш первой подачи
66%
69%
Реализация брейк - пойнтов
67%
28%
