02.07.2025
Смотреть онлайн Чисато Канемаки - Алиса Кюммель 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan Women: Чисато Канемаки — Алиса Кюммель . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 07:20 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 5.
МСК, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 5
UTR Pro Taiwan Women
Завершен
(4:6, 3:6)
(4:6, 3:6)
0 : 2
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Чисато Канемаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Алиса Кюммель - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Алиса Кюммель - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Чисато Канемаки - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Алиса Кюммель - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Чисато Канемаки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Алиса Кюммель - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Чисато Канемаки - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Алиса Кюммель - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Алиса Кюммель - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Алиса Кюммель - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Алиса Кюммель - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Чисато Канемаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Алиса Кюммель - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Алиса Кюммель - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Алиса Кюммель - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Чисато Канемаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Чисато Канемаки - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Алиса Кюммель - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
6
6
Выигрыш первой подачи
57%
71%
Реализация брейк - пойнтов
33%
50%
Комментарии к матчу