Текстовая трансляция

Гейм 1 - Чисато Канемаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 2 - Алиса Кюммель - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 3 - Алиса Кюммель - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 4 - Чисато Канемаки - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 5 - Алиса Кюммель - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 6 - Чисато Канемаки - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 7 - Алиса Кюммель - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 8 - Чисато Канемаки - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 9 - Алиса Кюммель - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 10 - Алиса Кюммель - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 11 - Алиса Кюммель - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 12 - Алиса Кюммель - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 13 - Чисато Канемаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 14 - Алиса Кюммель - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 15 - Алиса Кюммель - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 16 - Алиса Кюммель - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 17 - Чисато Канемаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 18 - Чисато Канемаки - взял свою подачу со счетом 15-40