04.07.2025
Смотреть онлайн Tzeng Mu-Jie - Сара Сучанкова 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan Women: Tzeng Mu-Jie — Сара Сучанкова . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 5.
МСК, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 5
UTR Pro Taiwan Women
Завершен
(3:6, 3:6)
(3:6, 3:6)
0 : 2
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сара Сучанкова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Mu Jie Tzeng - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Mu Jie Tzeng - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Сара Сучанкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Сара Сучанкова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Сара Сучанкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Mu Jie Tzeng - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Сара Сучанкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Сара Сучанкова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Сара Сучанкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Сара Сучанкова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Сара Сучанкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Сара Сучанкова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Mu Jie Tzeng - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Mu Jie Tzeng - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Сара Сучанкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Mu Jie Tzeng - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Сара Сучанкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
3
5
Выигрыш первой подачи
53%
65%
Реализация брейк - пойнтов
40%
70%
Комментарии к матчу