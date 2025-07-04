Фрибет 15000₽
04.07.2025

Смотреть онлайн Jaden Dewandaka Tan - Cheng En Yu 04.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan: Jaden Dewandaka TanCheng En Yu . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 07:40 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 7.

МСК, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 7
UTR Pro Taiwan
Jaden Dewandaka Tan
Завершен
(7:6, 6:2)
2 : 0
04 июля 2025
Cheng En Yu
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Jaden Dewandaka Tan - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Cheng En Yu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Jaden Dewandaka Tan - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Cheng En Yu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Cheng En Yu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Jaden Dewandaka Tan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Jaden Dewandaka Tan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Cheng En Yu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Cheng En Yu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Jaden Dewandaka Tan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Jaden Dewandaka Tan - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Cheng En Yu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Cheng En Yu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Jaden Dewandaka Tan - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Jaden Dewandaka Tan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Jaden Dewandaka Tan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Jaden Dewandaka Tan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Jaden Dewandaka Tan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Cheng En Yu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Jaden Dewandaka Tan - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Статистика матча

Эйсы
2
1
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
65%
67%
Реализация брейк - пойнтов
80%
67%
