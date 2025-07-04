04.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan Women: Кейра Блэкбирд — Нана Кавагиши . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 09:15 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 2.
МСК, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 2
UTR Pro Taiwan Women
Завершен
(3:6, 1:6)
0 : 2
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Нана Кавагиши - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Кейра Блэкбирд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Кейра Блэкбирд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Нана Кавагиши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Нана Кавагиши - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Нана Кавагиши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Нана Кавагиши - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Кейра Блэкбирд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Нана Кавагиши - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Кейра Блэкбирд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Нана Кавагиши - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Нана Кавагиши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Нана Кавагиши - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Нана Кавагиши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Нана Кавагиши - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Нана Кавагиши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
11
2
Выигрыш первой подачи
64%
69%
Реализация брейк - пойнтов
20%
83%
