02.07.2025
МСК, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 6
UTR Pro Taiwan Women
Завершен
(2:6, 5:7)
0 : 2
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - И Вэнь Ван - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - И Вэнь Ван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Кейра Блэкбирд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - И Вэнь Ван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - И Вэнь Ван - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - И Вэнь Ван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Кейра Блэкбирд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - И Вэнь Ван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Кейра Блэкбирд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Кейра Блэкбирд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - И Вэнь Ван - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - И Вэнь Ван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Кейра Блэкбирд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Кейра Блэкбирд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - И Вэнь Ван - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Кейра Блэкбирд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - И Вэнь Ван - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - И Вэнь Ван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - И Вэнь Ван - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - И Вэнь Ван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
11
8
Выигрыш первой подачи
50%
56%
Реализация брейк - пойнтов
50%
58%
