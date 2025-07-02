02.07.2025
Смотреть онлайн Белл Томпсон - Элина Неплий 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan Women: Белл Томпсон — Элина Неплий . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 5.
МСК, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 5
UTR Pro Taiwan Women
Завершен
(7:6, 6:4)
2 : 0
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Белл Томпсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Элина Неплий - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Элина Неплий - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Белл Томпсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Элина Неплий - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Белл Томпсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Белл Томпсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Элина Неплий - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Белл Томпсон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Элина Неплий - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Белл Томпсон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Элина Неплий - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Элина Неплий - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Белл Томпсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Элина Неплий - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Белл Томпсон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Элина Неплий - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Элина Неплий - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Белл Томпсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Белл Томпсон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Белл Томпсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Белл Томпсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
4
4
Выигрыш первой подачи
65%
56%
Реализация брейк - пойнтов
50%
60%
