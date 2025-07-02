Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
02.07.2025

Смотреть онлайн Белл Томпсон - Элина Неплий 02.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan Women: Белл ТомпсонЭлина Неплий . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 5.

МСК, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 5
UTR Pro Taiwan Women
Белл Томпсон
Завершен
(7:6, 6:4)
2 : 0
02 июля 2025
Элина Неплий
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Белл Томпсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Элина Неплий - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Элина Неплий - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Белл Томпсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Элина Неплий - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Белл Томпсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Белл Томпсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Элина Неплий - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Белл Томпсон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Элина Неплий - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Белл Томпсон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Элина Неплий - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Элина Неплий - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Белл Томпсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Элина Неплий - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Белл Томпсон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Элина Неплий - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Элина Неплий - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Белл Томпсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Белл Томпсон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Белл Томпсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Белл Томпсон - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
1
1
Двойные ошибки
4
4
Выигрыш первой подачи
65%
56%
Реализация брейк - пойнтов
50%
60%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Рейнджерс Рейнджерс
Вашингтон Вашингтон
31 Декабря
20:30
Нэшвилл Нэшвилл
Вегас Вегас
31 Декабря
23:07
Миннесота Тимбервулвз Миннесота Тимбервулвз
Атланта Хокс Атланта Хокс
31 Декабря
23:10
ГС Уорриорз ГС Уорриорз
Шарлотт Хорнетс Шарлотт Хорнетс
31 Декабря
21:00
Орландо Мэджик Орландо Мэджик
Индиана Пэйсерс Индиана Пэйсерс
31 Декабря
23:10
Финикс Санз Финикс Санз
Кливленд Кавальерс Кливленд Кавальерс
31 Декабря
23:40
Росток Зеавольфес Росток Зеавольфес
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
31 Декабря
16:00
Аль Кхулюд Аль Кхулюд
Аль-Хилал Аль-Хилал
31 Декабря
20:30
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA