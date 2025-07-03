03.07.2025
Смотреть онлайн Янош Фекете - Vojtech Vales 03.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Olomouc: Янош Фекете — Vojtech Vales . Начало встречи 03 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на корте Omega Sport - Court 02.
МСК, Корт: Omega Sport - Court 02
UTR Pro Olomouc
Отказ
(Победитель: Vojtech Vales)
(Победитель: Vojtech Vales)
0 : 2
03 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Vojtech Vales - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Vojtech Vales - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Vojtech Vales - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Vojtech Vales - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Vojtech Vales - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Vojtech Vales - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Vojtech Vales - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Vojtech Vales - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
8%
67%
Реализация брейк - пойнтов
0%
80%
Комментарии к матчу