30.06.2025

Смотреть онлайн Cheng En Yu - Куан-Йи Ли 30.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan: Cheng En YuКуан-Йи Ли . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 7.

МСК, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 7
UTR Pro Taiwan
Cheng En Yu
Завершен
(1:6, 5:7)
0 : 2
30 июня 2025
Куан-Йи Ли
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Куан-Йи Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Куан-Йи Ли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Куан-Йи Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Куан-Йи Ли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Cheng En Yu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Куан-Йи Ли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Куан-Йи Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Cheng En Yu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Куан-Йи Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Куан-Йи Ли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Cheng En Yu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Куан-Йи Ли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Cheng En Yu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Cheng En Yu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Cheng En Yu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Куан-Йи Ли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Куан-Йи Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Куан-Йи Ли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Куан-Йи Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
5
2
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
55%
74%
Реализация брейк - пойнтов
25%
23%
Комментарии к матчу
