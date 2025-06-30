30.06.2025
Смотреть онлайн Malaylack D Pathummakuronen - Tzeng Mu-Jie 30.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan Women: Malaylack D Pathummakuronen — Tzeng Mu-Jie . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 2.
МСК, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 2
UTR Pro Taiwan Women
Завершен
(2:6, 6:7)
0 : 2
30 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Mu Jie Tzeng - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Malaylack D Pathummakuronen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Mu Jie Tzeng - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Mu Jie Tzeng - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Malaylack D Pathummakuronen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Mu Jie Tzeng - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Mu Jie Tzeng - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Mu Jie Tzeng - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Mu Jie Tzeng - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Malaylack D Pathummakuronen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Malaylack D Pathummakuronen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Malaylack D Pathummakuronen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Malaylack D Pathummakuronen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Malaylack D Pathummakuronen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Mu Jie Tzeng - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Mu Jie Tzeng - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Mu Jie Tzeng - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Mu Jie Tzeng - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Mu Jie Tzeng - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Malaylack D Pathummakuronen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
5
4
Выигрыш первой подачи
55%
61%
Реализация брейк - пойнтов
50%
58%
Комментарии к матчу