30.06.2025
Смотреть онлайн Белл Томпсон - Кейра Блэкбирд 30.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan Women: Белл Томпсон — Кейра Блэкбирд . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 6.
МСК, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 6
UTR Pro Taiwan Women
Завершен
(6:3, 6:3)
(6:3, 6:3)
2 : 0
30 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кейра Блэкбирд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Белл Томпсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Кейра Блэкбирд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Кейра Блэкбирд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Белл Томпсон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Белл Томпсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Белл Томпсон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Белл Томпсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Белл Томпсон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Белл Томпсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Белл Томпсон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Кейра Блэкбирд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Кейра Блэкбирд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Белл Томпсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Белл Томпсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Белл Томпсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Кейра Блэкбирд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Белл Томпсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
4
Двойные ошибки
4
10
Выигрыш первой подачи
65%
60%
Реализация брейк - пойнтов
70%
40%
Комментарии к матчу