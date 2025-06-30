Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
30.06.2025

Смотреть онлайн Finley Dyer - Chen-Yu Lu 30.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan: Finley DyerChen-Yu Lu . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 8.

МСК, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 8
UTR Pro Taiwan
Finley Dyer
Завершен
(7:5, 7:5)
2 : 0
30 июня 2025
Chen-Yu Lu
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Finley Dyer - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Chen-Yu Lu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Finley Dyer - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Chen-Yu Lu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Finley Dyer - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Chen-Yu Lu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Finley Dyer - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Chen-Yu Lu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Finley Dyer - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Chen-Yu Lu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Finley Dyer - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Finley Dyer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Finley Dyer - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Chen-Yu Lu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Finley Dyer - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Finley Dyer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Chen-Yu Lu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Chen-Yu Lu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Chen-Yu Lu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Chen-Yu Lu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Finley Dyer - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Finley Dyer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Finley Dyer - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Finley Dyer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
0
1
Двойные ошибки
3
5
Выигрыш первой подачи
67%
56%
Реализация брейк - пойнтов
31%
33%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Рома Рома
Дженоа Дженоа
29 Декабря
22:45
Триест Триест
Виртус Болонья Виртус Болонья
29 Декабря
22:30
Брэдфорд Брэдфорд
Порт Вейл Порт Вейл
29 Декабря
22:45
Стокпорт Каунти Стокпорт Каунти
Донкастер Донкастер
29 Декабря
22:45
Хаддерсфилд Хаддерсфилд
Нортхэмптон Нортхэмптон
29 Декабря
22:45
Бертон Альбион Бертон Альбион
Уиган Уиган
29 Декабря
22:45
Плимут Плимут
Уиком Уиком
29 Декабря
22:45
Оксфорд Юнайтед Оксфорд Юнайтед
Суонси Суонси
29 Декабря
22:45
Миллуолл Миллуолл
Бристоль Сити Бристоль Сити
29 Декабря
22:45
Барнсли Барнсли
Линкольн Сити Линкольн Сити
29 Декабря
22:45
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA