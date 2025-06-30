30.06.2025
Смотреть онлайн Finley Dyer - Chen-Yu Lu 30.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan: Finley Dyer — Chen-Yu Lu . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 8.
МСК, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 8
UTR Pro Taiwan
Завершен
(7:5, 7:5)
(7:5, 7:5)
2 : 0
30 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Finley Dyer - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Chen-Yu Lu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Finley Dyer - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Chen-Yu Lu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Finley Dyer - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Chen-Yu Lu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Finley Dyer - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Chen-Yu Lu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Finley Dyer - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Chen-Yu Lu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Finley Dyer - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Finley Dyer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Finley Dyer - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Chen-Yu Lu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Finley Dyer - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Finley Dyer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Chen-Yu Lu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Chen-Yu Lu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Chen-Yu Lu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Chen-Yu Lu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Finley Dyer - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Finley Dyer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Finley Dyer - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Finley Dyer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
3
5
Выигрыш первой подачи
67%
56%
Реализация брейк - пойнтов
31%
33%
Комментарии к матчу