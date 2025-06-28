Фрибет 15000₽
28.06.2025

Смотреть онлайн Russell Lokko - Ashton Adesoro 28.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Norman: Russell LokkoAshton Adesoro, 1/2 финала . Начало встречи 28 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на корте Headington Family Tennis Center - Indoor 4.

МСК, 1/2 финала, Корт: Headington Family Tennis Center - Indoor 4
UTR Pro Norman
Russell Lokko
Завершен
(6:0, 6:2)
2 : 0
28 июня 2025
Ashton Adesoro
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Russell Lokko - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Russell Lokko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Russell Lokko - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Russell Lokko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Russell Lokko - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Russell Lokko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Russell Lokko - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Ashton Adesoro - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Russell Lokko - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Ashton Adesoro - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Russell Lokko - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Russell Lokko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Russell Lokko - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Russell Lokko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
1
0
Двойные ошибки
0
4
Выигрыш первой подачи
72%
53%
Реализация брейк - пойнтов
50%
0%
Игры 1/2 финала
04.10
Хорватия Марино Якич Эквадор Alejandro Jacome Jaramillo
2
0
6
4
6
2
Завершен
04.10
США ЯнМагнус Джонсон США James Quattro
-
-
Отменен
04.10
Испания Габриэль Элиха Навас Швейцария Николас Кобелт
0
2
3
6
1
5
Завершен
04.10
США Люк Брэкс Турция Хайдар Джем Гокпинар
-
-
Отменен
04.10
Израиль Бен Вайнтрауб США Craig Klein
2
0
6
0
6
0
Завершен
04.10
США Хэнк Трондсон Гваделупа Оскар Ласидес
2
0
6
3
6
4
Завершен
04.10
США Джексон Росс Мозамбик Бруно Нхавен
0
2
1
6
0
6
Завершен
04.10
Япония Асахи Харазаки Испания Алехандро Мелеро Крецер
1
2
4
6
6
2
4
6
Завершен
18.08
США Эван Вен США Aditya Vyas
-
-
Неявка команды
16.08
США Charlie Burdell Италия Andrea Sandrone
-
-
Неявка команды
16.08
США Abhinav Chunduru Гана Samuel A O Antwi
0
2
1
6
6
7
Завершен
16.08
Канада Матиас Уве Каск США Рохан Белдей
2
0
7
6
6
1
Завершен
16.08
США Джастин Лайонс Испания Алехандро Мелеро Крецер
0
2
3
6
2
6
Завершен
16.08
США Prathinav Chunduru США Dmitri Goubin
0
2
5
7
4
6
Завершен
16.08
США Oscar Corwin США Люк Брэкс
2
0
6
1
6
2
Завершен
16.08
США Andrew Kotzen США Reid Jarvis
0
2
6
7
2
6
Завершен
16.08
Япония Асахи Харазаки США Лука Бутера
2
1
6
3
4
6
6
3
Завершен
28.06
США Russell Lokko США Ashton Adesoro
2
0
6
0
6
2
Завершен
27.06
Англия Ilias Hirani Worthington Аргентина Агустин Мастри
2
0
6
2
7
5
Завершен
27.06
США Austin Cohen Австралия Томас Гадецки
0
2
4
6
2
6
Завершен
27.06
США Джордан Резник США Себастьян Сек
2
0
7
5
7
6
Завершен
Комментарии к матчу
