28.06.2025
Смотреть онлайн Russell Lokko - Ashton Adesoro 28.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Norman: Russell Lokko — Ashton Adesoro, 1/2 финала . Начало встречи 28 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на корте Headington Family Tennis Center - Indoor 4.
МСК, 1/2 финала, Корт: Headington Family Tennis Center - Indoor 4
UTR Pro Norman
Завершен
(6:0, 6:2)
2 : 0
28 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Russell Lokko - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Russell Lokko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Russell Lokko - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Russell Lokko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Russell Lokko - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Russell Lokko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Russell Lokko - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Ashton Adesoro - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Russell Lokko - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Ashton Adesoro - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Russell Lokko - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Russell Lokko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Russell Lokko - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Russell Lokko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
0
4
Выигрыш первой подачи
72%
53%
Реализация брейк - пойнтов
50%
0%
