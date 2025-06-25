Фрибет 15000₽
25.06.2025

Смотреть онлайн Кайо Нишимура - Kanon Yamaguchi 25.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Sapporo: Кайо НишимураKanon Yamaguchi . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК
ITF W15 Sapporo
Кайо Нишимура
Завершен
(6:3, 6:2)
2 : 0
25 июня 2025
Kanon Yamaguchi
Гейм 1 - Кайо Нишимура - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Kanon Yamaguchi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Кайо Нишимура - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Кайо Нишимура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Kanon Yamaguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Kanon Yamaguchi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Кайо Нишимура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Кайо Нишимура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Кайо Нишимура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Кайо Нишимура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Кайо Нишимура - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Кайо Нишимура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Кайо Нишимура - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Kanon Yamaguchi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Кайо Нишимура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Kanon Yamaguchi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Кайо Нишимура - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Статистика матча

Эйсы
1
3
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
66%
55%
Реализация брейк - пойнтов
50%
20%
